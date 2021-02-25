Тотальне правове свавілля: главред "Страна.ua" Гужва про блокування 426 сайтів ЗМІ

Для деяких сайтів це "просто смерть", вважає головний редактор

Для деяких сайтів це "просто смерть", вважає головний редактор

Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал "Страна".

Слідом за чотирма телеграм каналами за тією ж схемою (через рішення суду про накладення арешту на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі Internet при використанні веб-ресурсів") нацполіція наказала заблокувати відразу 426 сайтів!", - зазначає він.

За його словами, відпрацьовується механізм прискореного блокування доступу до будь-яких сайтів в Україні, що є повним і тотальним правовим свавіллям.

І якщо РБК це переживе (Україна - це не головний ринок), то для сайтів на кшталт "20 хвилин", які створювалися роками, це просто смерть", - резюмував він.

Як повідомлялося, Голосіївський райсуд Києва постановив заблокувати в Україні доступ до 426 сайтів.

Також сьогодні, інтернет-провайдери мають закрити доступ до Telegram-каналів, пов'язаних з РФ, - Нацкомісія. Нацкомісія з держрегулювання у сфері зв'язку та інформатизації направила провайдерам ухвалу суду.

Раніше стало відомо, що СБУ вимагає від провайдерів заблокувати Telegram-канали, які пов’язують із РФ. Раніше працівники СБУ провели затримання у цій справі.