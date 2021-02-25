11:58  25 лютого
Мер Івано-Франківська Марцінків розповів про нові обмеження в місті
10:32  25 лютого
Фельдман підтримав депутата міськради Харкова, якого вдарили на сесії
08:11  25 лютого
Маніпулятори та провокатори: штаб ООС звинуватив бойовиків у порушенні режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
25 лютого 2021, 13:17 179

Тотальне правове свавілля: главред "Страна.ua" Гужва про блокування 426 сайтів ЗМІ

25 лютого 2021, 13:17 179
Читайте также на русском языке
Для деяких сайтів це "просто смерть", вважає головний редактор
Для деяких сайтів це "просто смерть", вважає головний редактор
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Головний редактор видання "Страна" Ігор Гужва називає вимогу правоохоронців про блокування 426 сайтів ЗМІ "повним і тотальним правовим свавіллям".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал "Страна".

Слідом за чотирма телеграм каналами за тією ж схемою (через рішення суду про накладення арешту на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі Internet при використанні веб-ресурсів") нацполіція наказала заблокувати відразу 426 сайтів!", - зазначає він.

За його словами, відпрацьовується механізм прискореного блокування доступу до будь-яких сайтів в Україні, що є повним і тотальним правовим свавіллям.

І якщо РБК це переживе (Україна - це не головний ринок), то для сайтів на кшталт "20 хвилин", які створювалися роками, це просто смерть", - резюмував він.

Як повідомлялося, Голосіївський райсуд Києва постановив заблокувати в Україні доступ до 426 сайтів.

Також сьогодні, інтернет-провайдери мають закрити доступ до Telegram-каналів, пов'язаних з РФ, - Нацкомісія. Нацкомісія з держрегулювання у сфері зв'язку та інформатизації направила провайдерам ухвалу суду.

Раніше стало відомо, що СБУ вимагає від провайдерів заблокувати Telegram-канали, які пов’язують із РФ. Раніше працівники СБУ провели затримання у цій справі.

сайт Постанова суд соцмережі інтернет РФ блокування

 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Камінь у тихе болото: як у Луцьку "За майбутнє" отримала владу, а потім мало не вляпалася у міжнародний скандал
"Готові звільнятися": що не так з індійською вакциною і що думають про неї медики
Всі публікації »
Володимир Горбач
Кирило Сазонов
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram