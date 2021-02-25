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25 лютого 2021, 17:12 31

Блокування 426 сайтів: поліція оскаржить рішення в Апеляційному суді

25 лютого 2021, 17:12 31
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Фото: із відкритих джерел
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Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко попросив Верховну Раду запровадити дослідчу перевірку заяв громадян до правоохоронних органів та закликав депутатів внести зміни у Кримінальний та Кримінальний процесуальний кодекси у зв'язку із справою про блокування 426 сайтів.

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Шановні народні депутати, давайте разом з вами внесемо суттєві зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів та введемо дослідчу перевірку заяв громадян, щоб відсіювати подібного роду замовні справи", - написав Геращенко.

За його словами, рішення про блокування більше 400 сайтів ухвалив Голосіївський суд за позовом громадянина Олександра Пана, поліція буде оскаржувати це рішення в Апеляційному суді.

Геращенко пояснив, що Пан написав заяву в поліцію про нібито скоєні проти нього шахрайські дії, і правоохоронці зобов'язані реєструвати будь-які заяви про вчинення кримінального правопорушення.

Після чого Пан і його адвокати звертаються до Голосіївського райсуду з вимогою накласти арешт на сотні сайтів, які в різний час щось про нього писали. Автоматична система розподіляє справу на суддю Катерину Плахотнюк. Суддя виносить рішення про визнання 426 сайтів "знаряддям злочину", та накладає на них арешт", - розповів заступник глави ВМС.

Нагадаємо, Голосіївський райсуд Києва постановив заблокувати в Україні доступ до 426 сайтів.

Тотальне правове свавілля: главред "Страна.ua" Гужва про блокування 426 сайтів ЗМІ.

суд Антон Геращенко Нацполіція сайт блокування

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