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25 лютого 2021, 12:49 305

Шарій не з'явився на допит в СБУ через статус біженця: його оголосили в розшук

25 лютого 2021, 12:49 305
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Його адвокат заявив, що в підозрі немає доказів держзради й це "повна нісенітниця"
Його адвокат заявив, що в підозрі немає доказів держзради й це "повна нісенітниця"
Фото: з відкритих джерел
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Сьогодні, 25 лютого, повинен був відбутися повторний допит блогера Анатолія Шарія, проти якого СБУ розслідує справу за статтею "державна зрада", однак він не з'явився через те, що проживає в Іспанії й має статус біженця. Замість нього в СБУ приїхав адвокат Валентин Рибін.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал PavlovskyNews.

Через чергову неявку Шарія, СБУ направило клопотання до Печерського районного суду для отримання дозволу на затримання блогера і застосування до нього запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Також спецслужба оголосила лідера "Партії Шарія" в розшук після того, як він не з'явився на допит 25 лютого.

Своєю чергою, після ознайомлення з матеріалами справи, блогер і адвокати прокоментували відсутність доказів у СБУ. Адвокат Валентин Рибін заявив, що в підозрі немає доказів держзради й це "повна нісенітниця й абсолютна маячня".

Там тільки протоколи огляду роликів Шарія, посилання на якісь сайти, пару експертиз про те, що в матеріалах блогера присутні заклики до порушення у населення України і РФ міжнаціональної ворожнечі", - додав адвокат.

Нагадаємо, адвокати блогера заявили, що видача Шарія Україні неможлива, оскільки він в Євросоюзі має статус біженця.

16 лютого СБУ офіційно повідомила про підозру у держзраді блогеру Шарію. На думку слідства, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України. Тим часом він стверджує, що ніякої підозри не отримував, а дізнався про нього з соцмереж.

22 лютого в СБУ заявили, що Шарій не з'явився на допит і переховується від слідства.

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