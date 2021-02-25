Під Ужгородом тарифний протест, люди перекрили трасу "Київ - Чоп"
В результаті протесту утворився значний затор
В результаті протесту утворився значний затор
У Закарпатській області під Ужгородом місцеві мешканці перекрили трасу Київ - Чоп через високі тарифи.
Про це повідомляє Суспільне, а також депутат міської ради Ужгорода Віталій Глагола, передає RegioNews.
Відомо, що мітингувальники перекривають дорогу в районі села Барвінок. На трасі утворилися кілометрові затори із легкових та вантажних автомобілів.
Місцеві мешканці безкінечно ходять пішохідним переходом, на місці стежать за правопорядком працівники Нацполіції.
Наразі трасу Київ-Чоп заблоковано, але до відома водіїв: об‘їхати можна через саме село", – розповів Глагола.
Нагадаємо, раінше повідомлялося, що у Полтаві під будівлею облради відбувся черговий "тарифний протест”.
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