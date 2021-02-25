Под Ужгородом тарифный протест, люди перекрыли трассу "Киев - Чоп"
В результате протеста образовался значительный затор
В результате протеста образовался значительный затор
В Закарпатской области под Ужгородом местные жители перекрыли трассу Киев - Чоп из-за высоких тарифов.
Об этом сообщает Суспільне, а также депутат городского совета Ужгорода Виталий Глагола, передает RegioNews.
Известно, что митингующие перекрывают дорогу в районе села Барвинок. На трассе образовались километровые пробки из легковых и грузовых автомобилей.
Местные жители бесконечно ходят по пешеходному переходу, на месте следят за правопорядком работники Нацполиции.
Сейчас трасса Киев-Чоп заблокирована, но к сведению водителей: объехать можно через само село", - рассказал Глагола.
Напомним, ранее сообщалось, что в Полтаве под зданием облсовета прошел очередной "тарифный протест".
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