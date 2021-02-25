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25 февраля 2021, 14:29 1798

Под Ужгородом тарифный протест, люди перекрыли трассу "Киев - Чоп"

25 февраля 2021, 14:29 1798
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В результате протеста образовался значительный затор
В результате протеста образовался значительный затор
Фото: Суспільне
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В Закарпатской области под Ужгородом местные жители перекрыли трассу Киев - Чоп из-за высоких тарифов.

Об этом сообщает Суспільне, а также депутат городского совета Ужгорода Виталий Глагола, передает RegioNews.

Известно, что митингующие перекрывают дорогу в районе села Барвинок. На трассе образовались километровые пробки из легковых и грузовых автомобилей.

Местные жители бесконечно ходят по пешеходному переходу, на месте следят за правопорядком работники Нацполиции.

Сейчас трасса Киев-Чоп заблокирована, но к сведению водителей: объехать можно через само село", - рассказал Глагола.

Напомним, ранее сообщалось, что в Полтаве под зданием облсовета прошел очередной "тарифный протест".

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