Под Ужгородом тарифный протест, люди перекрыли трассу "Киев - Чоп"

В результате протеста образовался значительный затор

В результате протеста образовался значительный затор

Фото: Суспільне

В Закарпатской области под Ужгородом местные жители перекрыли трассу Киев - Чоп из-за высоких тарифов.

Об этом сообщает Суспільне, а также депутат городского совета Ужгорода Виталий Глагола, передает RegioNews.

Известно, что митингующие перекрывают дорогу в районе села Барвинок. На трассе образовались километровые пробки из легковых и грузовых автомобилей.

Местные жители бесконечно ходят по пешеходному переходу, на месте следят за правопорядком работники Нацполиции.

Сейчас трасса Киев-Чоп заблокирована, но к сведению водителей: объехать можно через само село", - рассказал Глагола.

Напомним, ранее сообщалось, что в Полтаве под зданием облсовета прошел очередной "тарифный протест".