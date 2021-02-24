"Нафтогаз" оприлюднив березневі тарифи на газ для населення

Населенню України в березні пропонують купувати газ за ціною від 6,70 до 6,99 грн за кубометр

Населенню України в березні пропонують купувати газ за ціною від 6,70 до 6,99 грн за кубометр

Рixabay

Газопостачальні компанії, з урахуванням урядового обмеження ціни газу на рівні 6,99 грн за куб. м, пропонують населенню України в березні купувати газ за ціною від 6,70 до 6,99 грн за кубометр.

Про це повідомляється на сайт консультаційного центру для населення "ГазПравда", створеного НАК "Нафтогаз України" спільно з активістами, пише RegioNews.

Найменшу ціну в березні своїм споживачам запропонувала енергетична компанія "Мегават енерго-сервісна компанія" – 6,70 грн за куб. м, а також "Агросинтез Трейдінг" - 6,75 грн за куб. м.

Ще кілька компаній встановили на березень ціни нижче граничного тарифу, встановленого урядом. Зокрема, "ПК "Енергетичні ресурси України" - 6,80 грн за куб. м, газопостачальна компанія "Нафтогаз України" - 6,86 грн за куб. м, ДП "Евода трейд" КП " Луцькводоканал" - 6,88 грн за куб. м, "Газпромпостач" - 6,9 грн за куб. м, "Волыньэлектро збут" - 6,97 грн за куб. м, а також "Закарпаття енергозбут" – 6,97 грн за куб. м.

Ціни інших постачальників газу, які обслуговують більшу частину населення України, не перевищують затверджену урядом граничну ціну і складають 6,99 грн за куб. м.

Нагадаємо, в Україні хочуть продовжити кінцеві терміни встановлення лічильників газу для населення.