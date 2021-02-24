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24 февраля 2021, 18:34 17

В Ивано-Франковске COVID-больницы на 106 процентов заполнены пациентами - Марцинкив

24 февраля 2021, 18:34 17
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В городе стремительно растет количество пациентов, нуждающихся в госпитализации
Фото: из открытых источников
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В Ивано-Франковске количество пациентов с коронавирусом в центральной городской клинической больнице достигло отметки в 105%, а в городской больнице №1 составляет уже 106%.

Об этом в Facebook сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает RegioNews.

По состоянию на сегодня 640 человек в городских медучреждениях. Городских жителей - 520. Из других общин - 120. В центральной городской клинической больнице цифра - 405 пациентов - 105% заполненности коек, в том числе, в родильном центре 62 пациента. В больнице №1 - 212 больных - 106% заполненности койко-мест, в родильном 51 место", - рассказал Марцинкив.

По словам городского головы, в больницах разворачивают дополнительные кровати в коридорах и ординаторских комнатах.

На сегодня у нас 113 пациентов в роддоме. Мы открыли сегодня уже пятый этаж. Это позволяет развернуть дополнительно 60 мест", - добавил Марцинкив.

Напомним, на Прикарпатье дополнительно развернули еще более 600 COVID-кроватей.

23 февраля Кабмин усилил карантин в Ивано-Франковской области, там будет введен "красный" уровень эпидемической опасности.

коронавирус Ивано-Франковск больницы пандемия Руслан Марцинкив пациенты

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