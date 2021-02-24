В Ивано-Франковске COVID-больницы на 106 процентов заполнены пациентами - Марцинкив
В Ивано-Франковске количество пациентов с коронавирусом в центральной городской клинической больнице достигло отметки в 105%, а в городской больнице №1 составляет уже 106%.
Об этом в Facebook сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает RegioNews.
По состоянию на сегодня 640 человек в городских медучреждениях. Городских жителей - 520. Из других общин - 120. В центральной городской клинической больнице цифра - 405 пациентов - 105% заполненности коек, в том числе, в родильном центре 62 пациента. В больнице №1 - 212 больных - 106% заполненности койко-мест, в родильном 51 место", - рассказал Марцинкив.
По словам городского головы, в больницах разворачивают дополнительные кровати в коридорах и ординаторских комнатах.
На сегодня у нас 113 пациентов в роддоме. Мы открыли сегодня уже пятый этаж. Это позволяет развернуть дополнительно 60 мест", - добавил Марцинкив.
Напомним, на Прикарпатье дополнительно развернули еще более 600 COVID-кроватей.
23 февраля Кабмин усилил карантин в Ивано-Франковской области, там будет введен "красный" уровень эпидемической опасности.