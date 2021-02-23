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23 февраля 2021, 21:08 4

Медведчук пытается восстановить трансляцию кремлевской пропаганды – Ткаченко

23 февраля 2021, 21:08 4
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Министр сообщил, что медиахолдингом с каналами Медведчука создано новое ООО
Министр сообщил, что медиахолдингом с каналами Медведчука создано новое ООО
Фото из открытых источников
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Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что медиахолдинг "Новости" с каналами Виктора Медведчука, который попал под санкции СНБО, создал новое ООО с таким же названием.

Об этом министр Ткаченко сообщил в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Запрещенная "Тройка Медведчука", которая называла себя "Медиахолдинг "Новости", натянула новую маску. Создала ООО с таким же названием. Наверное, чтобы СНБО и СБУ их долго не искали, - написал Александр Ткаченко.

Он добавил, что зарегистрировано эту ТОВку 18 февраля – "буквально через две недели после блокировки этих антиукраинских пропагандистских каналов в украинском эфире". Учредителями нового ООО являются 100 человек. В общем. Каждый из них "скинулся" на создание ООО по одной гривне. Таким образом, уставный капитал ООО "Медиахолдинг "Новости" – 100 грн.

Похоже на то, что Медведчук и Ко ищут юридические способы, чтобы вновь запустить трансляцию кремлевской пропаганды в наше информационное пространство. Однако, сколько новых ТОВок за 100 гривен не делай – суть не меняется, а значит и внимание со стороны государства к их "деятельности", - пишет министр.

Также он задает риторический вопрос, как с уставным капиталом в 100 грн. можно финансировать заранее нерентабельное предприятие.

Как сообщалось, 2 февраля Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

На следующий день секретарь СНБО Данилов заявил, что телеканалы Медведчука занимались информационным терроризмом. Он отметил, что вопросом деятельности Козака и его телеканалов в СНБО занимались еще с момента его назначения на должность в октябре 2019 года.

Виктор Медведчук телеканал пропаганда санкции Александр Ткаченко

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