На Михайлівській площі розпочалася хода пам'яті Небесної Сотні
У центрі Києва відбуваються заходи із вшанування пам‘яті героїв Небесної Сотні та трагічних подій Революції Гідності.
Про це повідомляє Укрінформ, Telegram-канал PavlovskyNEWS, передає RegioNews.
Як заявляють учасники та організатори акції, вони вшановують подвиг Героїв Небесної Сотні і всіх борців, які віддали своє життя за незалежність України, відстоюючи права і свободи людини.
Священники Православної церкви України відслужили у Михайлівському Золотоверхому монастирі панахиду за загиблими учасниками подій 2013-2014 років.
Маршрут ходи: вулиця Трьохсвятительська - Європейська площа - вулиця Грушевського - Кріпосний провулок - Інститутська - Алея Героїв Небесної Сотні. Хода завершиться покладанням квітів та запалюванням лампадок", - повідомляє Telegram-канал PavlovskyNEWS.
Також представники націоналістичних організацій в анонсі акції закликали консолідувати тиск на президента Володимира Зеленського для звільнення заступника голови Офісу президента Олега Татарова, але під час ходи поки не звучали подібні заклики, як і не було банерів з прізвищем заступника Єрмака.
Нагадаємо, заступник Єрмака Татаров під час Майдану отримав від Януковича нагороду.