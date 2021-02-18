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18 лютого 2021, 21:12 5

На Михайлівській площі розпочалася хода пам'яті Небесної Сотні

18 лютого 2021, 21:12 5
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У центрі столиці відбуваються заходи із вшанування загиблих під час подій Революції Гідності
У центрі столиці відбуваються заходи із вшанування загиблих під час подій Революції Гідності
Фото: Укрінформ
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У центрі Києва відбуваються заходи із вшанування пам‘яті героїв Небесної Сотні та трагічних подій Революції Гідності.

Про це повідомляє Укрінформ, Telegram-канал PavlovskyNEWS, передає RegioNews.

Як заявляють учасники та організатори акції, вони вшановують подвиг Героїв Небесної Сотні і всіх борців, які віддали своє життя за незалежність України, відстоюючи права і свободи людини.

Священники Православної церкви України відслужили у Михайлівському Золотоверхому монастирі панахиду за загиблими учасниками подій 2013-2014 років.

Маршрут ходи: вулиця Трьохсвятительська - Європейська площа - вулиця Грушевського - Кріпосний провулок - Інститутська - Алея Героїв Небесної Сотні. Хода завершиться покладанням квітів та запалюванням лампадок", - повідомляє Telegram-канал PavlovskyNEWS.

Також представники націоналістичних організацій в анонсі акції закликали консолідувати тиск на президента Володимира Зеленського для звільнення заступника голови Офісу президента Олега Татарова, але під час ходи поки не звучали подібні заклики, як і не було банерів з прізвищем заступника Єрмака.

Нагадаємо, заступник Єрмака Татаров під час Майдану отримав від Януковича нагороду.

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