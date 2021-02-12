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12 лютого 2021, 16:50 173

На Полтавщині люди знову перекрили трасу через високі ціни на газ

12 лютого 2021, 16:50 173
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Протести відбуваються у Полтаві, під Лубнами, Хоролом та Оржицею
Протести відбуваються у Полтаві, під Лубнами, Хоролом та Оржицею
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На Полтавщині учасники акції протесту проти високих цін на газ знову перекрили трасу «Київ-Харків».

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Полтавській області, учасники акції перекрили трасу у кількох місцях і планують це робити декілька годин, пише RegioNews.

Зокрема, протести відбуваються у Полтаві, під Лубнами, Хоролом та Оржицею.

Пікетувальники тримають плакати "Полтавський газ – українцям по 3 грн", "Тарифи ЖКГ – зашморг на шиї народу" та інші.

Нагадаємо, сьогодні у Києві, Херсоні та ще низці міст моряки вийшли на протести проти корупції.

газ Полтава протест митинг протести

 
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