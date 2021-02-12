На Полтавщині люди знову перекрили трасу через високі ціни на газ
Протести відбуваються у Полтаві, під Лубнами, Хоролом та Оржицею
Протести відбуваються у Полтаві, під Лубнами, Хоролом та Оржицею
На Полтавщині учасники акції протесту проти високих цін на газ знову перекрили трасу «Київ-Харків».
Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Полтавській області, учасники акції перекрили трасу у кількох місцях і планують це робити декілька годин, пише RegioNews.
Зокрема, протести відбуваються у Полтаві, під Лубнами, Хоролом та Оржицею.
Пікетувальники тримають плакати "Полтавський газ – українцям по 3 грн", "Тарифи ЖКГ – зашморг на шиї народу" та інші.
Нагадаємо, сьогодні у Києві, Херсоні та ще низці міст моряки вийшли на протести проти корупції.
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