У МОЗ розповіли, коли вакцину від COVID-19 почнуть доставляти у регіони

Вакцинацію в Україні будуть проводити 600 мобільних бригад медиків

Вакцинацію в Україні будуть проводити 600 мобільних бригад медиків

Фото: із відкритих джерел

Дата прибуття в Україну вакцини від коронавірусу AstraZeneca відома, але її оголосять після того, як літак приземлиться в аеропорту Бориспіль. Від цього також залежить процес постачання вакцини у регіони.

Про це під час візиту до Чернігівської області заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає RegioNews.

Вакцина в Україну надійде найближчим часом. Дата постачі відома, але є декілька перемінних, які можуть вплинути. Для того, щоб не було ніяких потім нюансів, дату скажемо, коли ось точно літак приземлиться в Борисполі”, - заявив Ляшко.

Він зазначив, що графік постачання вакцини від COVID-19 в регіони країни залежить від того, в який час доби її доставлять.

Якщо це буде до 16-ї години, то розвезення почнеться наступного дня. Якщо після 16, то все залежатиме від швидкості розмитнення, оформлення, розподілу доз по областях”, - додав головний санлікар.

Ляшко нагадав, що вакцинацію в Україні будуть проводити 600 мобільних бригад медиків, для цього облаштують 4250 кабінетів.

У Чернігові Віктор Ляшко оглянув регіональний склад, де буде зберігатися вакцина, та пункт щеплення в обласній лікарні.

Холодовий ланцюг буде дотриманий: з літака — до доставлення на національний склад, звідти — до регіональних складів, мобільних бригад та пунктів проведення щеплень”, - підсумував Ляшко.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що 500 тисяч доз COVID-вакцини AstraZeneca вже їдуть в Україну з Індії.