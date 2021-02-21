10:23  21 февраля
Коронавирус в Украине: за сутки 4489 новых случаев заболевания
16:39  21 февраля
Все желающие получат бесплатную вакцину от коронавируса - Ляшко
18:50  21 февраля
Вражеские снайперы обстреливали украинские позиции в районе Светлодарска - штаб
UA | RU
UA | RU
21 февраля 2021, 18:32 65

В Минздраве рассказали, когда вакцину от COVID-19 начнут доставлять в регионы

21 февраля 2021, 18:32 65
Читайте також українською мовою
Вакцинацию в Украине будут проводить 600 мобильных бригад медиков
Вакцинацию в Украине будут проводить 600 мобильных бригад медиков
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Дата прибытия в Украину вакцины от коронавируса AstraZeneca известна, но ее объявят после того, как самолет приземлится в аэропорту Борисполь. От этого также зависит процесс поставки вакцины в регионы.

Об этом во время визита в Черниговскую область заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает RegioNews.

Вакцина в Украину поступит в ближайшее время. Дата поставки известна, но есть несколько переменных, которые могут повлиять. Для того, чтобы не было никаких затем нюансов, дату скажем, когда вот точно самолет приземлится в Борисполе", - заявил Ляшко.

Он отметил, что график поставки вакцины от COVID-19 в регионы страны зависит от того, в какое время суток ее доставят.

Если это будет до 16 часов, то развозка начнется на следующий день. Если после 16, то все будет зависеть от скорости растаможки, оформления, распределения доз по областям", - добавил главный санврач.

Ляшко напомнил, что вакцинацию в Украине будут проводить 600 мобильных бригад медиков, для этого обустроят 4250 кабинетов.

В Чернигове Виктор Ляшко осмотрел региональный склад, где будет храниться вакцина, и пункт вакцинации в областной больнице.

Холодовая цепь будет соблюдена: с самолета - до доставки на национальный склад, оттуда - в региональные склады, мобильные бригады и пункты проведения вакцинации", - подытожил Ляшко.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что 500 тысяч доз COVID-вакцины AstraZeneca уже едут в Украину из Индии.

коронавирус вакцина Минздрав Виктор Ляшко регионы

На въездах в Ивано-Франковскую область начали работать контрольные блокпосты
21 февраля 2021, 17:35
Все желающие получат бесплатную вакцину от коронавируса - Ляшко
21 февраля 2021, 16:39
500 тысяч доз COVID-вакцины уже едут в Украину - Степанов
21 февраля 2021, 15:20
Все новости »
 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Мэр без власти: как в Каменец-Подольском бывшие союзники рассорились, и почему там запахло новыми выборами
Накануне удара по "Прямому": как Банковая готовит почву для атаки на медиа-флагман Порошенко
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виталий Бала
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua