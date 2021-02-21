В Минздраве рассказали, когда вакцину от COVID-19 начнут доставлять в регионы

Вакцинацию в Украине будут проводить 600 мобильных бригад медиков

Вакцинацию в Украине будут проводить 600 мобильных бригад медиков

Фото: из открытых источников

Дата прибытия в Украину вакцины от коронавируса AstraZeneca известна, но ее объявят после того, как самолет приземлится в аэропорту Борисполь. От этого также зависит процесс поставки вакцины в регионы.

Об этом во время визита в Черниговскую область заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает RegioNews.

Вакцина в Украину поступит в ближайшее время. Дата поставки известна, но есть несколько переменных, которые могут повлиять. Для того, чтобы не было никаких затем нюансов, дату скажем, когда вот точно самолет приземлится в Борисполе", - заявил Ляшко.

Он отметил, что график поставки вакцины от COVID-19 в регионы страны зависит от того, в какое время суток ее доставят.

Если это будет до 16 часов, то развозка начнется на следующий день. Если после 16, то все будет зависеть от скорости растаможки, оформления, распределения доз по областям", - добавил главный санврач.

Ляшко напомнил, что вакцинацию в Украине будут проводить 600 мобильных бригад медиков, для этого обустроят 4250 кабинетов.

В Чернигове Виктор Ляшко осмотрел региональный склад, где будет храниться вакцина, и пункт вакцинации в областной больнице.

Холодовая цепь будет соблюдена: с самолета - до доставки на национальный склад, оттуда - в региональные склады, мобильные бригады и пункты проведения вакцинации", - подытожил Ляшко.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что 500 тысяч доз COVID-вакцины AstraZeneca уже едут в Украину из Индии.