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19 лютого 2021, 15:51 361

У Харкові спецназ затримав банду злочинців, яких підозрюють у вимаганні

19 лютого 2021, 15:51 361
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Зловмисники підпалили авто голови одного з відділів прикордонної служби області
Зловмисники підпалили авто голови одного з відділів прикордонної служби області
Фото: Facebook
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У Харкові працівники правоохоронних органів провели спецоперацію із затримання членів злочинного угруповання, які займалися вимаганням коштів.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, група з чотирьох осіб протягом тривалого часу вимагала у чоловіка гроші в сумі 2 тисяч доларів.

Встановлено, що у жовтні 2020 року у потерпілого виник конфлікт з чотирма особами, які почали вимагати у нього гроші, вказуючи на неіснуючий борг. При цьому зловмисники погрожували застосуванням фізичного насильства та знищенням його майна”, - йдеться в повідомленні.

В прокуратурі розповіли, що зловмисники кинули вибухову шашку у приміщення шиномонтажу, яке належить потерпілому.

15 січня цього року потерпілий передав зловмисникам 10 тис. грн через посередника в якості сплати частини боргу та після передачі 19 лютого іншої частини грошових коштів правоохоронцями на гарячому затримано чотирьох членів групи”, - додали в прокуратурі.

Також було встановлено, що злочинці причетні до підпалу автомобіля керівника одного з відділів прикордонної служби Харківської області.

Тепер слідство вирішує питання про повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Харкові викрили у хабарництві заступника голови райдержадміністрації.

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