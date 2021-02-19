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19 лютого 2021, 13:59 266

В Запоріжжі зупинили діяльність кол-центру з оборотом у 2 мільйони

19 лютого 2021, 13:59 266
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Частину отриманих коштів зловмисники конвертували у біткоіни
Частину отриманих коштів зловмисники конвертували у біткоіни
Фото: Нацполіція
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У Запорізькій області оперативники викрили шахрайську "схему" із заволодіння коштами людей та припинили діяльність "сall-centre". Представляючись працівниками банку, зловмисники випитували у постраждалих їхні реквізити та надалі привласнювали кошти.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС.

"Організувала діяльність центру 28-річна мешканка Запоріжжя. Його працівники, представляючись співробітниками служби безпеки банківських установ, отримували персональні дані фізичних осіб про банківські карти та рахунки - реквізити та CVV-код. Загалом штат співробітників налічував близько 100 осіб", - йдеться у повідомленні.

Отримані гроші зловмисники переводили на електронні гаманці, на картки власні або підконтрольних осіб, які надалі виводили через конвертаційний центр. Крім того, частину коштів конвертували у біткоіни.

Шахрайській "бізнес" щомісяця приносив організаторці до двох мільйонів гривень, які вона відповідно до функціоналу розподіляли між всіма учасниками", - повідомили у поліції.

Правоохоронці провели 14 санкціонованих обшуків за місцями мешкання фігурантів та в приміщенні "сall-centre". За скоєне зловмисникам може загрожувати до восьми років ув’язнення.

Нагадаємо, у Києві на хабарі затримали посадовця Держекоінспекції.

банки кримінальна справа поліція финансы шахраї

 
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