В Харькове спецназ задержал банду преступников, подозреваемых в вымогательстве

Злоумышленники подожгли авто главы одного из отделов пограничной службы области

Злоумышленники подожгли авто главы одного из отделов пограничной службы области

Фото: Facebook

В Харькове работники правоохранительных органов провели спецоперацию по задержанию членов преступной группировки, которые занимались вымогательством денег.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, группа из четырех человек в течение длительного времени требовала у мужчины деньги в сумме 2 тысяч долларов.

Установлено, что в октябре 2020 года у пострадавшего возник конфликт с четырьмя лицами, которые стали требовать у него деньги, указывая на несуществующий долг. При этом злоумышленники угрожали применением физического насилия и уничтожением его имущества", - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что злоумышленники бросили взрывную шашку в помещение шиномонтажа, принадлежащего потерпевшему.

15 января этого года пострадавший передал злоумышленникам 10 тыс. грн через посредника в качестве уплаты части долга и после передачи 19 февраля остальной части денежных средств правоохранители на горячем задержали четырех членов группы", - добавили в прокуратуре.

Также было установлено, что преступники причастны к поджогу автомобиля руководителя одного из отделов пограничной службы Харьковской области.

Теперь следствие решает вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Харькове разоблачили во взяточничестве заместителя главы райгосадминистрации