У Миколаєві СБУ затримала групу злочинців, які "вибивали” неіснуючі борги

Групу організували двоє раніше судимих мешканців обласного центру

Групу організували двоє раніше судимих мешканців обласного центру

Фото: СБУ

У Миколаєві працівники Служби безпеки України затримали під час спецоперації лідерів угруповання, яке тероризувало громадян і погрожуючи вбивством, вимагали гроші для наповнення “каси” криміналітету регіону.

Про це повідомляє пресслужба Управління СБУ в Миколаївській області, передає RegioNews.

Правоохоронці задокументували факт "вибивання” майже 37 тисяч доларів із підприємців. Організатори групи передавали гроші на утримання представників криміналітету, у тому числі "злодіїв в законі” та осіб, засуджених до позбавлення волі.

За даними слідства, групу організували двоє мешканців обласного центру, які раніше притягувались до кримінальної відповідальності, зокрема за умисне вбивство. Зловмисники під виглядом повернення неіснуючих боргів вимагали гроші з місцевих підприємців”, - йдеться в повідомленні.

Учасники банди погрожували потерпілим насильством та фізичною розправою, якщо ті не будуть давати гроші.

Працівники спецпідрозділу "А” СБУ затримали обох ватажків угруповання, у них вилучили два бойових пістолети. Проти них відкрили кримінальну справу за статтею "вимагання”.

Нагадаємо, раніше СБУ спіймала організаторів злочинних угруповань, які вимагали гроші у підприємців.