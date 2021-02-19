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19 лютого 2021, 12:16 535

У Харкові викрили у хабарництві заступника голови райдержадміністрації

19 лютого 2021, 12:16 535
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Посадовця затримали під час отримання коштів
Посадовця затримали під час отримання коштів
Фото: Нацполіція
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У Харкові правоохоронці викрили протиправну діяльність заступника голови державної адміністрації одного з районів міста. Чоловіку загрожує позбавлення волі до восьми років з конфіскацією майна.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію області.

Неправомірну вигоду посадовець вимагав з керівника товариства. Натомість обіцяв "вирішити питання" з постановкою на військовий облік працівника цієї фірми", - йдеться у повідомленні.

Посадовця спіймали під час отримання хабара. Заступник голови РДА затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення посадовцю про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, заступнику директора "Украероруху" оголосили підозру: вимагав $100 тисяч хабара від підприємців.

хабар чиновники РДА Харьків поліція

 
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