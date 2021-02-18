Сайт СБУ атакували хакери

На веб-сторінку спецслужби йде потужна DDOS-атака

На веб-сторінку спецслужби йде потужна DDOS-атака

Рixabay

Про це РБК-Україна розповів прес-секретар СБУ Артем Дехтяренко, пише RegioNews.

Атака на сайт триває вже не перший день. До атаки, як вважають у спецслужбі, може бути причетна Російська Федерація.

"Зараз сайт СБУ, дійсно, працює з певними технічними перебоями, оскільки на нього йде потужна DDOS-атака, вже не перший день. Очевидно, що вона пов'язана з останніми діями СБУ щодо захисту національних інтересів та протидії РФ, яка веде гібридну війну проти України, зокрема, і в інформаційному просторі", - розповів Дехтяренко.

Зараз фахівці спецслужби працюють над тим, щоб як можна швидше налагодити безперебійну роботу сайту, тому актуальні новини СБУ розміщує на офіційних сторінках в Facebook і Telegram.

Раніше на Україну була здійснена велика кібератака через ажіотаж навколо COVID-вакцинації.