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18 лютого 2021, 18:26 362

Сайт СБУ атакували хакери

18 лютого 2021, 18:26 362
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На веб-сторінку спецслужби йде потужна DDOS-атака
На веб-сторінку спецслужби йде потужна DDOS-атака
Рixabay
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У четвер, 18 лютого, в Україні перестав працювати сайт Служби безпеки України. На веб-сторінку спецслужби йде потужна DDOS-атака.

Про це РБК-Україна розповів прес-секретар СБУ Артем Дехтяренко, пише RegioNews.

Атака на сайт триває вже не перший день. До атаки, як вважають у спецслужбі, може бути причетна Російська Федерація.

"Зараз сайт СБУ, дійсно, працює з певними технічними перебоями, оскільки на нього йде потужна DDOS-атака, вже не перший день. Очевидно, що вона пов'язана з останніми діями СБУ щодо захисту національних інтересів та протидії РФ, яка веде гібридну війну проти України, зокрема, і в інформаційному просторі", - розповів Дехтяренко.

Зараз фахівці спецслужби працюють над тим, щоб як можна швидше налагодити безперебійну роботу сайту, тому актуальні новини СБУ розміщує на офіційних сторінках в Facebook і Telegram.

Раніше на Україну була здійснена велика кібератака через ажіотаж навколо COVID-вакцинації.

Україна СБУ хакери соцмережі кіберзахист

 
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