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18 лютого 2021, 18:42 84

У Буковелі на тиждень закриють всі ресторани і кафе

18 лютого 2021, 18:42 84
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Дотримання карантинних обмежень на гірськолижному курорті будуть контролювати групи фахівців
Дотримання карантинних обмежень на гірськолижному курорті будуть контролювати групи фахівців
Фото: Вікіпедія
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На території гірськолижного курорту "Буковель" в Івано-Франківській області, яка продовжує залишатися лідером за кількістю нових випадків зараження коронавірусом, на тиждень закриють всі кафе і ресторани.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на слова першого заступника начальника ГУ Держпродспоживслужби області Миколи Сендецького, пише RegioNews.

Так, обмеження для закладів громадського харчування будуть тривати з 22 по 28 лютого. Ресторани і кафе не зможуть приймати відвідувачів. При цьому, якщо в готелі у вартість проживання включений сніданок, то це не буде вважати порушенням, але обіди та вечері будуть доставляти в номер або продавати на винос.

Крім того, за словами Сендецького, дотримання карантинних обмежень на гірськолижному курорті будуть контролювати групи фахівців. Вони будуть перевіряти роботу закладів громадського харчування на території Буковелі.

"Носіння масок на вулиці, поруч з підйомниками, дотримання дистанції - компетенція поліції", - уточнив Сендецька.

Нагадаємо, на Прикарпатті вводять жорсткий карантин через критичну ситуацію з COVID-19. Мер Львова Андрій Садовий заявляв, що Львів може прийняти частину COVID-пацієнтів з Прикарпаття.

Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківську центральна лікарня переповнена хворими COVID-19.

коронавірус Україна карантин Буковель курорти

 
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