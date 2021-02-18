08:59  18 лютого
Коронавірус в Україні: за добу виявили більше шести тисяч нових випадків
09:46  18 лютого
Під парламентом мітингують "євробляхери": хочуть спрощення розмитнення автівок
08:11  18 лютого
На Донбасі знову стріляли: в хід йшли міномети, гранатомети та снайперська зброя
UA | RU
UA | RU
18 лютого 2021, 14:25 1303

Перший заступник голови Чернігівської ОДА написав заяву про звільнення

18 лютого 2021, 14:25 1303
Читайте также на русском языке
Його відставку має погодити під час засідання Кабінет Міністрів
Його відставку має погодити під час засідання Кабінет Міністрів
Фото: medium.com
Читайте также
на русском языке

Перший заступник голови Чернігівської обласної державної адміністрації Віталій Загайний написав заяву про звільнення у зв’язку із переходом на аналогічну посаду до Львівської ОДА.

Про це він повідомив Суспільному, передає RegioNews.

Загайний розповів, що вчора, 17 лютого, він написав заяви про звільнення з посади голови Чернігівської ОДА та призначення його заступником очільника Львівської обласної адміністрації.

Це все потребує процедурного погодження Кабміну. Найближче засідання Уряду відбудеться вже 24 лютого. Тож, до кінця лютого, я прогнозую, це питання має бути вирішено”, - повідомив Віталій Загайний.

Чиновник не став відповідати на запитання, хто буде працювати заступником голови Чернігівської ОДА замість нього, але зазначив, що Анна Коваленко вже визначилась із кандидатурою.

З моїм звільненням та призначенням на цю посаду іншого заступника, можна так сказати, що комплектацію свого найближчого оточення Анна Коваленко завершить”, - заявив він.

Мешканець Львова Віталій Загайний став першим заступником голови Чернігівської ОДА у лютому 2020 року.

Нагадаємо, Кабмін погодив заступників для голів Волинської, Закарпатської та Чернігівської ОДА.

Чернігів ОДА заступник Анна Коваленко звільнення кадри

У НАБУ звинуватили Кабмін у спробі знищення відомства
18 лютого 2021, 12:19
Школам Буковини рекомендовано перейти на дистанційне навчання
17 лютого 2021, 19:12
Львівська область почала приймати перших COVID-хворих із Прикарпаття
17 лютого 2021, 19:02
Всі новини »
 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
"Ахметівський" мер Добропілля, волонтерка з Києва або продюсер від Медведчука: хто виграє довибори в Раду по 50-му округу
Ужгородська пастораль: як Андріїв відточує "ідеальну владу" із неідеальних депутатів
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віталій Бала
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua