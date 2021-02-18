Перший заступник голови Чернігівської ОДА написав заяву про звільнення

Його відставку має погодити під час засідання Кабінет Міністрів

Його відставку має погодити під час засідання Кабінет Міністрів

Фото: medium.com

Перший заступник голови Чернігівської обласної державної адміністрації Віталій Загайний написав заяву про звільнення у зв’язку із переходом на аналогічну посаду до Львівської ОДА.

Про це він повідомив Суспільному, передає RegioNews.

Загайний розповів, що вчора, 17 лютого, він написав заяви про звільнення з посади голови Чернігівської ОДА та призначення його заступником очільника Львівської обласної адміністрації.

Це все потребує процедурного погодження Кабміну. Найближче засідання Уряду відбудеться вже 24 лютого. Тож, до кінця лютого, я прогнозую, це питання має бути вирішено”, - повідомив Віталій Загайний.

Чиновник не став відповідати на запитання, хто буде працювати заступником голови Чернігівської ОДА замість нього, але зазначив, що Анна Коваленко вже визначилась із кандидатурою.

З моїм звільненням та призначенням на цю посаду іншого заступника, можна так сказати, що комплектацію свого найближчого оточення Анна Коваленко завершить”, - заявив він.

Мешканець Львова Віталій Загайний став першим заступником голови Чернігівської ОДА у лютому 2020 року.

Нагадаємо, Кабмін погодив заступників для голів Волинської, Закарпатської та Чернігівської ОДА.