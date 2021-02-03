Кабмін погодив заступників для голів Волинської, Закарпатської та Чернігівської ОДА

Засідання уряду відбулося сьогодні, 3 лютого

Засідання уряду відбулося сьогодні, 3 лютого

Фото: Кабмін

Кабінет Міністрів під час засідання ухвалив низку кадрових рішень, зокрема, були погоджені кандидатури заступників голів трьох облдержадміністрацій.

Про це в Telegram повідомив представник Уряду у Верховній Раді Василь Мокан, передає RegioNews.

Зокрема, було погоджено призначення Людмили Тимощук заступницею голови Волинської обласної державної адміністрації.

Мирослав Білецький стане першим заступником голови Закарпатської ОДА. Також Кабмін погодив кандидатуру Жанни Шерстюк на посаду заступника голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

Крім того, Кабінет Міністрів призначив Вячеслава Шаповалова заступником Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Катерина Авраменко була призначена на посаду державного секретаря Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Під час засідання уряд призначив Вадима Двойноса на пост виконувача обов'язки директора державного підприємства "Укрхімтрансаміак".

Нагадаємо, раніше Кабмін погодив кандидатури заступників голів Одеської, Харківської та Чернігівської ОДА.