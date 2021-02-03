09:29  03 лютого
В Україні госпіталізували більше двох тисяч хворих з діагнозом COVID-19
08:56  03 лютого
Справа Шеремета: суд продовжив запобіжні заходи всім фігурантам
08:09  03 лютого
ООС: за добу вісім порушень, від кулі снайпера загинув військовий
UA | RU
UA | RU
03 лютого 2021, 15:32 70

Кабмін погодив заступників для голів Волинської, Закарпатської та Чернігівської ОДА

03 лютого 2021, 15:32 70
Читайте также на русском языке
Засідання уряду відбулося сьогодні, 3 лютого 
Засідання уряду відбулося сьогодні, 3 лютого 
Фото: Кабмін
Читайте также
на русском языке

Кабінет Міністрів під час засідання ухвалив низку кадрових рішень, зокрема, були погоджені кандидатури заступників голів трьох облдержадміністрацій.

Про це в Telegram повідомив представник Уряду у Верховній Раді Василь Мокан, передає RegioNews.

Зокрема, було погоджено призначення Людмили Тимощук заступницею голови Волинської обласної державної адміністрації.

Мирослав Білецький стане першим заступником голови Закарпатської ОДА. Також Кабмін погодив кандидатуру Жанни Шерстюк на посаду заступника голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

Крім того, Кабінет Міністрів призначив Вячеслава Шаповалова заступником Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Катерина Авраменко була призначена на посаду державного секретаря Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Під час засідання уряд призначив Вадима Двойноса на пост виконувача обов'язки директора державного підприємства "Укрхімтрансаміак".

Нагадаємо, раніше Кабмін погодив кандидатури заступників голів Одеської, Харківської та Чернігівської ОДА.

Кабмін уряд засідання ОДА Кандидат заступник призначення

Уряд підтримав постанову про 20% доплат від посадового окладу для медпрацівників закладів освіти
03 лютого 2021, 15:00
"Слуги" зберуть фракцію через блокування телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne
03 лютого 2021, 10:39
У Чернівцях ТВК вдванадцяте провалила спробу зареєструвати десятьох депутатів міськради
03 лютого 2021, 10:38
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
"Тепла ванна" для Філатова: мер Дніпра комфортно увійшов у свою повторну каденцію
Шанс для Миколаєва: чим завершиться "медовий місяць" мера Сєнкевича з новим керівництвом області
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Роман Шрайк
Юрій Бутусов
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua