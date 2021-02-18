У НАБУ звинуватили Кабмін у спробі знищення відомства
Законопроєкт №5070 позбавляє незалежності відомство, вважають у НАБУ
Законопроєкт №5070 позбавляє незалежності відомство, вважають у НАБУ
У Національному антикорупційному бюро заявляють, що урядовий законопроєкт №5070 про "приведення статусу НАБУ у відповідність з вимогами Конституції України" відкриває можливості для повного перезавантаження інституції та позбавлення її інституційної незалежності.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу НАБУ.
В бюро повідомили, що в документі є три критичні норми, які позбавлять антикорупційне відомство реальної можливості протидіяти та викривати топкорупцію в Україні:
- "Контрольний пакет" голосів у складі конкурсної комісії з відбору директора НАБУ фактично отримує Кабінет міністрів, який, окрім трьох представників від себе, призначає ще трьох зі списку, поданого донорами. Однак остаточне рішення - за КМУ, вищу ланку якого становлять особи, підслідні НАБУ.
- Остаточне рішення щодо складу комісії зовнішнього контролю з проведення щорічної незалежної оцінки (аудиту) також повністю віддається Кабінету Міністрів.
- Зміна статусу НАБУ - з правоохоронного на центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом - тягне за собою питання вирішення трудових взаємин зі співробітниками НАБУ, яких відібрано на посади за результатами відкритого конкурсу. В Бюро припускають, що реорганізацію можуть використати як привід для зміни кадрового складу детективів.
Замість консолідації зусиль у боротьбі з топкорупцією, ми вкотре стали свідками чергового об’єднання владного ресурсу задля боротьби з НАБУ", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялось, що законопроєкт про звільнення Ситника внесли в Раду.
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