В Україні можна буде змінити місце реєстрації онлайн
У Кабміні кажуть, що це дозволить скоротити черги і швидше завершити будівництво цифрової держави
У Кабміні кажуть, що це дозволить скоротити черги і швидше завершити будівництво цифрової держави
Уряд України планує в квітні оцифрувати і запустити послугу зміни місця реєстрації. Це дозволить змінювати реєстрацію онлайн.
Про це засіданні Кабінету міністрів заявив віце-прем'єр, міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров, пише RegioNews.
За його словами, це дозволить скоротити черги і швидше завершити будівництво цифрової держави.
"У квітні ми плануємо оцифровувати і запустити найпопулярнішу послугу в нашій країні - зміна місця реєстрації. Зробити її в форматі онлайн", - заявив Федоров.
Раніше стало відомо, що українці зможуть використовувати цифрові паспорти нарівні з паперовими.
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