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17 лютого 2021, 13:57 4

В Україні можна буде змінити місце реєстрації онлайн

17 лютого 2021, 13:57 4
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У Кабміні кажуть, що це дозволить скоротити черги і швидше завершити будівництво цифрової держави
У Кабміні кажуть, що це дозволить скоротити черги і швидше завершити будівництво цифрової держави
Фото з відкритих джерел
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Уряд України планує в квітні оцифрувати і запустити послугу зміни місця реєстрації. Це дозволить змінювати реєстрацію онлайн.

Про це засіданні Кабінету міністрів заявив віце-прем'єр, міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров, пише RegioNews.

За його словами, це дозволить скоротити черги і швидше завершити будівництво цифрової держави.

"У квітні ми плануємо оцифровувати і запустити найпопулярнішу послугу в нашій країні - зміна місця реєстрації. Зробити її в форматі онлайн", - заявив Федоров.

Раніше стало відомо, що українці зможуть використовувати цифрові паспорти нарівні з паперовими.

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