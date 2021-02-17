В Україні можна буде змінити місце реєстрації онлайн

У Кабміні кажуть, що це дозволить скоротити черги і швидше завершити будівництво цифрової держави

У Кабміні кажуть, що це дозволить скоротити черги і швидше завершити будівництво цифрової держави

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Уряд України планує в квітні оцифрувати і запустити послугу зміни місця реєстрації. Це дозволить змінювати реєстрацію онлайн.

Про це засіданні Кабінету міністрів заявив віце-прем'єр, міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров, пише RegioNews. За його словами, це дозволить скоротити черги і швидше завершити будівництво цифрової держави. "У квітні ми плануємо оцифровувати і запустити найпопулярнішу послугу в нашій країні - зміна місця реєстрації. Зробити її в форматі онлайн", - заявив Федоров. Раніше стало відомо, що українці зможуть використовувати цифрові паспорти нарівні з паперовими.

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