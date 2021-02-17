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17 лютого 2021, 13:50 52

В Україні хочуть подовжити кінцеві терміни встановлення лічильників газу для населення

17 лютого 2021, 13:50 52
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Продовжити їх планують до 1 січня 2023 року
Продовжити їх планують до 1 січня 2023 року
Фото з відкритих джерел
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В Україні кінцеві терміни встановлення лічильників споживачам природного газу можуть продовжити. Продовжити їх планують до 1 січня 2023 року.

Як пише RegioNews, народні депутати схвалили за основу відповідний законопроект №4248-1. За документ проголосували 279 парламентаріїв.

Зазначимо, закон "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" передбачає запровадження 100% комерційного обліку природного газу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що понад 400 тисяч сімей постраждають через підвищення цін на електроопалення.

газ Україна парламент Верховна Рада нардеп

 
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