В Україні хочуть подовжити кінцеві терміни встановлення лічильників газу для населення
Продовжити їх планують до 1 січня 2023 року
Продовжити їх планують до 1 січня 2023 року
В Україні кінцеві терміни встановлення лічильників споживачам природного газу можуть продовжити. Продовжити їх планують до 1 січня 2023 року.
Як пише RegioNews, народні депутати схвалили за основу відповідний законопроект №4248-1. За документ проголосували 279 парламентаріїв.
Зазначимо, закон "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" передбачає запровадження 100% комерційного обліку природного газу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що понад 400 тисяч сімей постраждають через підвищення цін на електроопалення.
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