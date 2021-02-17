Україна повертається до адаптивного карантину з зонами
Рішення набере чинності наступного тижня
Рішення набере чинності наступного тижня
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна вже з наступного тижня повернеться до моделі адаптивного карантину з зонами.
Про це він заявив на засіданні Кабміну, передає RegioNews.
Рішення вступить у дію наступного тижня, тому усі українці матимуть змогу з ним ознайомитися, підготуватися", - сказав Шмигаль.
В областях встановлюватимуться різні карантинні обмеження залежно від епідемічної ситуації.
Як і минулого разу, передбачається чотири рівні епідемічної небезпеки, кожен з яких має чіткі обмеження та критерії визначення", - зазначив він.
Раніше повідомлялося, що уряд має намір продовжити карантин до 30 квітня.
У Кабміні розповіли, як вводитиметься "червона зона" під час адаптивного карантину.
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