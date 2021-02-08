У Кабміні розповіли, як вводитиметься "червона зона" під час адаптивного карантину
Рішення про адаптивний карантин буде ухвалено найближчим часом
Рішення про адаптивний карантин буде ухвалено найближчим часом
На тлі спалахів COVID-19 в окремих областях розглядається можливість повернення до адаптивного карантину в Україні. При цьому найвищий рівень обмежень буде встановлюватися окремим рішенням.
Про це на селекторній нараді у президента України заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає RegioNews з посиланням на сайт президента.
"Адаптивний карантин буде складатися з "зеленої", "жовтої", "помаранчевої зони", і за окремим рішенням можуть встановлюватися "червоні зони", - зазначив він.
Раніше повідомлялося, що уряд має намір продовжити карантин до 30 квітня.
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Багато шуму від ОПЗЖ і незвичайна коаліція Бойченка: як пройшов перший раунд боротьби за владу в Маріуполі
Булава від Вілкула: екс-"регіонали" у Кривому Розі переважили "слуг народу"