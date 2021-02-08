У Кабміні розповіли, як вводитиметься "червона зона" під час адаптивного карантину

Рішення про адаптивний карантин буде ухвалено найближчим часом

Рішення про адаптивний карантин буде ухвалено найближчим часом

Фото: flickr

На тлі спалахів COVID-19 в окремих областях розглядається можливість повернення до адаптивного карантину в Україні. При цьому найвищий рівень обмежень буде встановлюватися окремим рішенням.

Про це на селекторній нараді у президента України заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає RegioNews з посиланням на сайт президента.

"Адаптивний карантин буде складатися з "зеленої", "жовтої", "помаранчевої зони", і за окремим рішенням можуть встановлюватися "червоні зони", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що уряд має намір продовжити карантин до 30 квітня.