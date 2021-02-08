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08 лютого 2021, 13:59 168

У Кабміні розповіли, як вводитиметься "червона зона" під час адаптивного карантину

08 лютого 2021, 13:59 168
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Рішення про адаптивний карантин буде ухвалено найближчим часом
Рішення про адаптивний карантин буде ухвалено найближчим часом
Фото: flickr
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На тлі спалахів COVID-19 в окремих областях розглядається можливість повернення до адаптивного карантину в Україні. При цьому найвищий рівень обмежень буде встановлюватися окремим рішенням.

Про це на селекторній нараді у президента України заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає RegioNews з посиланням на сайт президента.

"Адаптивний карантин буде складатися з "зеленої", "жовтої", "помаранчевої зони", і за окремим рішенням можуть встановлюватися "червоні зони", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що уряд має намір продовжити карантин до 30 квітня.

коронавірус вакцина карантин прем'єр зона

 
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