На Луганщині СБУ перекрила канал поставки продукції із окупованих територій

Правоохоронці провели обшуки у трьох областях та Києві

Правоохоронці провели обшуки у трьох областях та Києві

Фото: із відкритих джерел

У Луганській області працівники податкової служби та СБУ виявили та заблокували масштабну схему постачання продукції із тимчасово окупованих територій на суму понад 300 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресцентр Державної податкової служби, передає RegioNews.

За даними слідства, транзит продукції через територію Росії на українські промислові підприємства організувала група підприємців.

Ділки протягом 2017-2020 років налагодили постачання промислових товарів з виробничих потужностей, що знаходяться на тимчасово окупованій території Луганської області, до металургійних та машинобудівних підприємств України. Продукцію переправляли через неконтрольовані ділянки кордону України з РФ на тимчасово окупованій території”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на території Російської Федерації здійснювалась підміна митних документів, потім товари імпортували в Україну під виглядом продукції російського виробництва.

Отримані кошти організатори переводили у готівку через низку фіктивних комерційних структур. Частину грошей переправляли на тимчасово неконтрольовану територію України і використовували для фінансування окупаційної влади так званої "ЛНР" і незаконних збройних формувань”, - додали в податковій службі.

Правоохоронці провели обшуки у Запорізькій, Харківській, Донецькій областях і м. Києві за адресами реєстрації та фактичного знаходження підприємств, які брали участь у протиправній схемі. Було вилучено докази злочинної діяльності, 2,5 мільйони гривень готівкою та контрафактну продукцію на майже 10 мільйонів гривень. За вказаними матеріалами відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, в Миколаєві у "смотрящого" за мікрорайоном вилучили наркотиків на мільйон і зброю.