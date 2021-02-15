Питання про численні порушення режиму "тиші" збройними формуваннями РФ окремо розглянуть на ТКГ

Українська делегація в ТКГ оприлюднила порядок денний спільного засідання

Українська делегація в ТКГ оприлюднила порядок денний спільного засідання

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У ТКГ обговорюватимуть Мінські угоди та відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на офіційну Facebook-сторінку української делегації в ТКГ.

У середу, 17 лютого, відбудеться спільне засідання Тристоронньої контактної групи, на якому обговорюватиметься імплементація Мінських угод та підсумків Паризького саміту, а також відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.

До порядку денного також входять питання гарантування безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню, відновлення роботи КПВВ та відкриття нових у Золотому та Щасті, обмін утримуваними особами, повний і безумовний доступ міжнародних організацій, а також продовження розробки плану спільних кроків.

Окремо буде поставлено питання про численні порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ, - йдеться в повідомленні української делегації в ТКГ.

Крім того, у вівторок, 16 лютого, відбудуться відеоконференції робочих груп з безпеки, політичних питань, гуманітарної робочої групи, економічної робочої групи.

Як повідомлялося сьогодні, Кравчук зробив гучну заяву про вирішення конфлікту на Донбасі. Він сказав, що Росія продовжує заперечувати свою участь у війні на Донбасі.