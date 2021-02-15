09:10  15 лютого
Коронавірус в Україні: за добу більше двох тисяч нових випадків зараження
10:01  15 лютого
В Україні через негоду обмежено рух вантажівок у чотирьох областях - ДСНС
18:02  15 лютого
На Донбасі бойовики двічі порушували "тишу”, втрат немає — штаб
UA | RU
UA | RU
15 лютого 2021, 18:47 2

Питання про численні порушення режиму "тиші" збройними формуваннями РФ окремо розглянуть на ТКГ

15 лютого 2021, 18:47 2
Читайте также на русском языке
Українська делегація в ТКГ оприлюднила порядок денний спільного засідання
Українська делегація в ТКГ оприлюднила порядок денний спільного засідання
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У ТКГ обговорюватимуть Мінські угоди та відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на офіційну Facebook-сторінку української делегації в ТКГ.

У середу, 17 лютого, відбудеться спільне засідання Тристоронньої контактної групи, на якому обговорюватиметься імплементація Мінських угод та підсумків Паризького саміту, а також відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.

До порядку денного також входять питання гарантування безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню, відновлення роботи КПВВ та відкриття нових у Золотому та Щасті, обмін утримуваними особами, повний і безумовний доступ міжнародних організацій, а також продовження розробки плану спільних кроків.

Окремо буде поставлено питання про численні порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ, - йдеться в повідомленні української делегації в ТКГ.

Крім того, у вівторок, 16 лютого, відбудуться відеоконференції робочих груп з безпеки, політичних питань, гуманітарної робочої групи, економічної робочої групи.

Як повідомлялося сьогодні, Кравчук зробив гучну заяву про вирішення конфлікту на Донбасі. Він сказав, що Росія продовжує заперечувати свою участь у війні на Донбасі.

ТКГ Донбас обстріли РФ Україна

На Донбасі бойовики двічі порушували "тишу”, втрат немає — штаб
15 лютого 2021, 18:02
Активісти заявляють, що передадуть США дані розслідування по Шарію
15 лютого 2021, 17:02
У РНБО сказали, чи вводитиме Україна ще санкції за фінансування тероризму
15 лютого 2021, 15:58
Всі новини »
 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Параліч місцевої влади: як в одеській Затоці перемогли ЦВК
Як у Краматорську поділили владу: тінь Єфімова, скандальні заступники Гончаренка і "королевська" ОПЗЖ
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram