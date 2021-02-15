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15 лютого 2021, 09:41 137

В ТГК очікують загострення на Донбасі ближче до літа

15 лютого 2021, 09:41 137
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Кремль ще не добився свого, вважають в ТКГ
Кремль ще не добився свого, вважають в ТКГ
Фото: з відкритих джерел
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Нове загострення на Донбасі неминуче. Такої думки дотримується радник української делегації в Тристоронньої контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович.

Як повідомили RegioNews, про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24".

Я вважаю, що воно (загострення ситуації на Донбасі - ред.) не просто можливе, воно практично неминуче, рано чи пізно. Кремль не залишить спроб продавити нас силою. Я не беруся назвати точну дату, хоча є ознаки, що може бути навесні, ближче до літа", - сказав він.

Арестович нагадав, що Кремль поки не добився свого на сході України.

"А неминуче - пам'ятаєте, як все починалося? Були голоси, що президент і його команда здадуть все Кремлю. Минуло півтора року, не здали нічого", - сказав він.

За словами радника української делегації в ТКГ, переговори щодо Донбасу йдуть дуже мляво.

"Мінський процес і Нормандський формат якщо не в глухому куті, то рухаються ледве-ледве, не в стратегічній частині, а, радше, тактичній. Режим припинення вогню, який би він не був, підвішений на волосині зараз. Два або три пункти, які були прийняті в Парижі як продовження Мінського процесу, були виконані. Ані Російська Федерація, ані ми не вийшли з цих переговорів, ми їх продовжуємо, що також само по собі є досягненням", - зазначає він.

Арестович вважає, що Росія вже прийняла рішення щодо Донбасу.

Дивлячись на те, як росіяни натягують віжки з ЄС, ось цей візит Борреля, який закінчився практично образою європейського дипломата в обличчя, і заяву Лаврова, що вони не бояться розірвати відносини, - видно, що свій вибір вони зробили. Цей вибір однозначно на загострення. Ми знаємо всі засоби, які вони застосовували за 6 років, треба придумувати щось нове", - сказав він.

Нагадаємо, 14 лютого в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Донбас РФ ТКГ війна смерть перемовини

 
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