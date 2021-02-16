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16 лютого 2021, 12:13 80

У Запоріжжі керівництво міськради привласнило 400 тисяч на ремонті будинків

16 лютого 2021, 12:13 80
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Чиновників підозрюють у "розпилі" бюджету під час проведення ремонту дахів будинків міста
Чиновників підозрюють у "розпилі" бюджету під час проведення ремонту дахів будинків міста
Фото: СБУ
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Працівники Нацполіції спільно із СБУ викрили розкрадання коштів із державного бюджету чиновниками міської ради Запоріжжя. Гроші були виділені на проведення капремонту покрівель багатоповерхових будинків.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Запорізької області, передає RegioNews.

За даними слідства, в період з 2017 по 2019 роки один із Департаментів Запорізької міської ради уклав низку договорів із двома місцевими підприємствами, які спеціалізуються на будівництві житлових та нежитлових будівель.

Після цього керівник Департаменту, зловживаючи своїм службовим становищем, допустив завищення цін на кровельні матеріали у більше, ніж два рази від їх ринкової вартості. Таким чином Запорізькій міській раді завдано збитків на суму близько 400 тисяч гривень”, - йдеться в повідомленні.

Фігуранту справи повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади. Досудове розслідування триває.

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади.

Нагадаємо, в Чернівецькій області засудили ексчиновника ОДА, якого затримали за хабар.

СБУ Нацполіція Запоріжжя горсовет корупція бюджет кримінальна справа

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