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15 лютого 2021, 17:36 171

У Чернівецькій області засудили ексчиновника ОДА, якого затримали за хабар

15 лютого 2021, 17:36 171
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Слідство змогло довести, що чиновник вимагав неправомірну вигоду
Слідство змогло довести, що чиновник вимагав неправомірну вигоду
Фото: із відкритих джерел
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У Чернівецькій області суд оштрафував на понад 40 тисяч гривень колишнього керівника департаменту освіти облдержадміністрації Миколу Харатіна.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на Єдиний судовий реєстр, передає RegioNews.

Згідно із рішенням суду, сторона обвинувачення змогла довести, що чиновник отримав 800 доларів хабара.

Згідно із матеріалами Шевченківського суду Чернівців, Харатін обіцяв повпливати на голову села Недобоївці, щоб підприємця обрали переможцем тендеру на ремонт школи у громаді.

За це Микола Харатін вимагав "відкат” у розмірі 10% від вартості ремонту.

Нагадаємо, у Києві судитимуть двох адвокатів та нотаріуса за аферу з нерухомістю на Банковій.

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