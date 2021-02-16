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16 февраля 2021, 12:01 72

"Голос" инициирует представление в КСУ относительно незаконного назначения Шкарлета

16 февраля 2021, 12:01 72
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Народные депутаты "точно знают, что 226 голосов в поддержку Шкарлета не было", уверяют в политсиле
Народные депутаты "точно знают, что 226 голосов в поддержку Шкарлета не было", уверяют в политсиле
Фото: из открытых источников
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Фракция "Голос" инициирует конституционное представление относительно незаконного назначения Сергея Шкарлета министром образования и науки.

Об этом на пленарном заседании Верховной Рады заявила народный депутат фракции "Голос" Инна Совсун, передает RegioNews.

После голосования за назначение министром образования и науки Сергея Шкарлета мы с вами на этом табло увидели цифру 226. Мы все точно знаем, что 226 голосов за назначение Шкарлета не было... Мы подготовили конституционное представление для того, чтобы признать назначение Сергея Шкарлета незаконным", - заявила она.

Также Совгун поблагодарила генерального прокурора Ирину Венедиктову за то, что они уже открыли уголовное производство по факту кнопкодавства во время назначения Шкарлета

Напомним, 18 декабря в Раде предлагают проголосовать за увольнение Шкарлета с должности министра.

21 декабря под Офисом Зеленского митинговали за отставку Шкарлета.

ВР кнопкодав Голос КСУ Сергей Шкарлет

 
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