На Донбасі бойовики двічі порушували "тишу”, втрат немає — штаб

Ворог стріляв неподалік Славного та поблизу населеного пункту Світлодарськ

Ворог стріляв неподалік Славного та поблизу населеного пункту Світлодарськ

Фото: із відкритих джерел

15 лютого в зоні проведення ООС на більшості ділянок відповідальності частин і підрозділів спостерігалася тиша, лише надвечір було зафіксовано два випадки порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російсько-окупаційні війська вели неприцільний вогонь в бік українських позицій зі станкового протитанкового гранатомета неподалік Славного”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Світлодарськ бойовики здійснили провокаційні обстріли з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

Бойових втрат серед наших воїнів немає. Про факти порушення режиму припинення вогню було проінформовано представників ОБСЄ.

Також упродовж доби сапери розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 31 вибухонебезпечний предмет.

Нагадаємо, добою раніше в зоні ООС в результаті підриву невідомого пристрою загинули троє військовослужбовців Збройних Сил України.