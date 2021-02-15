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15 лютого 2021, 17:02 121

Активісти заявляють, що передадуть США дані розслідування по Шарію

15 лютого 2021, 17:02 121
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Домагаються його включення в санкційні списки
Домагаються його включення в санкційні списки
Фото Укрінформ
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Партія "Демократична сокира" заявила, що передасть керівним структурам США і країн Євросоюзу, зокрема Іспанії, матеріали про причетність блогера Анатолія Шарія до скандалу з плівками Андрія Деркача.

Про це повідомили представники партії "Демократична сокира" на брифінгу про результати спільного з "InformNapalm" розслідування, передає RegioNews.

За даними розслідування представників "Демократичної сокири" і InformNapalm, "скандал з плівками Деркача не міг би відбутися без такої людини, як Анатолій Шарій".

На цьому тижні матеріали розслідування отримають Міністерство фінансів США, Держдеп США, республіканці, демократи, американські ЗМІ і громадські організації, посольство Іспанії і влада багатьох інших країн Євросоюзу. А ми будемо супроводжувати цей проект, поки люди, які в інтересах Росії атакують нашого стратегічного партнера, не потраплять в санкційні списки і не понесуть певні моральні і фінансові втрати, - повідомили на брифінгу.

Як зазначили в партії, Шарій був "одним з топ-спікерів на цю тему, він переконував українців і американців в автентичності плівок, він вимагав негайно відкрити надумані кримінальні справи".

Як заявили представники "Демсокири", у зриві американських виборів також були зацікавлені Андрій Портнов, Віктор Медведчук, Ігор Коломойський та інші особи.

Вони сподіваються на розширення санкцій, введених по відношенню до Деркача.

Шарія в "Демсокирі" називають "собакою на короткому кремлівському повідку" і стверджують, що він "отримує гроші у спортивних сумках олігархічного походження".

Довідка: Анатолій Шарій – колишній журналіст, який втік з України в 2012 році та отримав політичний притулок в Литві. Влітку 2019 року Шарій із зарубіжжя оголосив про створення "Партії Шарія". Шарій через свій Youtube-канал розповсюджує проросійські погляди. З жовтня 2019 року його відеоролики почали виходити на каналі "112 Україна", який юридично належить нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку, а контролюється кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком.

Як повідомлялося, 21 січня нардеп Гончаренко повідомив, що активісту з "Партії Шарія" принесли повістку в СБУ. Правоохоронці вручили повістку у справі про публікації в YouTube карти України без Криму.

санкції РФ США Анатолій Шарій плівки Деркача

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