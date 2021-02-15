На Донбассе боевики дважды нарушали "тишину", потерь нет - штаб

Враг стрелял неподалеку Славного и вблизи населенного пункта Светлодарск

Враг стрелял неподалеку Славного и вблизи населенного пункта Светлодарск

Фото: из открытых источников

15 февраля в зоне проведения ООС на большинстве участков ответственности частей и подразделений наблюдалась тишина, только к вечеру было зафиксировано два случая нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российско-оккупационные войска вели неприцельный огонь в сторону украинских позиций из станкового противотанкового гранатомета неподалеку Славного", - говорится в сообщении.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Светлодарск боевики совершили провокационные обстрелы с автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Боевых потерь среди наших воинов нет. О фактах нарушения режима прекращения огня были проинформировали представителей ОБСЕ.

Также в течение суток саперы разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 31 взрывоопасный предмет.

Напомним, сутками ранее в зоне ООС в результате подрыва неизвестного устройства погибли трое военнослужащих Вооруженных Сил Украины.