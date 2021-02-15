Зеленський як і раніше лідирує серед президентів: опубліковано новий рейтинг

На другому місці перебуває п'ятий президент Петро Порошенко

На другому місці перебуває п'ятий президент Петро Порошенко

Фото: з відкритих джерел

У випадку проведення президентських виборів у лютому 2021 року, найбільше б голосів отримав діючий президент Володимир Зеленський.

Як передає RegioNews, про це йдеться в дослідженні, проведеному Київським міжнародним інститутом соціології.

Так, за Зеленського проголосували б 16,2% серед усіх респондентів і 22,7% серед тих, хто визначився з вибором. Далі йдуть Петро Порошенко - 13,1% серед усіх респондентів і 18,3% серед тих, хто визначився, Юлія Тимошенко, з показниками, відповідно 10,3% і 14,5% і Юрій Бойко (відповідно 8,1% та 11,4%).

Крім того, в список потрапили Ігор Смешко (5,9% та 8,2%), Віктор Медведчук (3,7% та 5,1%), Володимир Гройсман (3,2% та 4,5%), Анатолій Гриценко (2,9% та 4,1%). Інші кандидати мають більш низьку підтримку.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування 5-7 лютого 2021 року по всій Україні, за винятком окупованих Росією територій. Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютерів (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2005 респондентів.

Раніше повідомлялось, що рішення Зеленського про закриття телеканалів підтримують не менше 35% українців - КМІС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найбільшу підтримку виборців має провладна партія "Слуга народу". Також рейтинг довіри Разумкова більше, ніж у Зеленського.

Президентський рейтинг: майже половина українців виступають за проведення дострокових виборів президента.