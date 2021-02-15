У Києві судитимуть двох адвокатів та нотаріуса за аферу з нерухомістю на Банковій

Одним з обвинувачених є народний депутат V скликання

Одним з обвинувачених є народний депутат V скликання

Фото: з відкритих джерел

Київською місцевою прокуратурою завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно трьох осіб, які на підставі підроблених документів заволоділи державним приміщенням на вул. Банковій та намагалися його продати за 130 тисяч доларів.

Як передає RegioNews, про це йдеться на сайті Київської міської прокуратури.

Приватний нотаріус та двоє адвокатів, один з яких колишній народний депутат України, використовуючи анкетні дані літньої жінки, яка померла ще у 2002 році, здійснили незаконну перереєстрацію права власності на житлове приміщення по вул. Банковій, що перебуває на балансі Державного управління справами та є державною власністю", - повідомили у прокуратурі.

Зловмисники намагалися продати його громадській організації. Квартира, яку намагалися продати за 130 тисяч доларів, була в оренді Спілки жінок України.

Нардепа V скликання затримали безпосередньо на місці вчинення злочину при спробі укласти договір купівлі-продажу квартири.

Зараз квартира знаходиться під арештом і фактично передана Державному управлінню справами.

Нагадаємо, на Волині за хабар у 200 тисяч затримали радника голови облавтодору.