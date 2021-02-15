В СНБО сказали, будет ли Украина вводить еще санкции за финансирование терроризма

Сейчас Служба безопасности Украины ведет соответствующее уголовное дело по ст. 258 ч. 5 Уголовного кодекса о финансировании терроризма

Сейчас Служба безопасности Украины ведет соответствующее уголовное дело по ст. 258 ч. 5 Уголовного кодекса о финансировании терроризма

Фото: Википедия

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, планируются ли дополнительные санкции за финансирование терроризма. Речь идет о лицах, занимающихся контрабандой нефтепродуктов на Донбассе и нелегальной добычей угля, средства от чего и идут на финансирование.

Об этом он рассказал в ходе форума "Украина 30", пишет RegioNews.

Он подчеркнул, что Аппарат СНБО работает исключительно с нормативно-правовыми документами, которые есть в нашем государстве. Так, сегодня Служба безопасности Украины ведет соответствующую уголовное дело по ст. 258 ч. 5 Уголовного кодекса о финансировании терроризма.

"В рамках дела происходит очень много процессов. В зависимости от того, как следователи нарабатывают эти материалы, как происходит верификация тех или иных лиц, аппарат СНБО готовит документы на заседание совета. Ближайшее заседание состоится в эту пятницу. Заседание будет происходить по поручению президента", - пояснил секретарь СНБО.

Напомним, 2 февраля своим указом президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

Зеленский пояснил, что телеканалы из "пула Медведчука" финансируются страной-агрессором и подрывают "евроатлантический курс".

5 февраля Украина направила в YouTube обращение по поводу блокировки каналов "112”, NewsOne и ZIK.

8 февраля журналисты каналов Медведчука устроили акцию протеста, они заклеили себе рты.