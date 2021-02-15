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15 февраля 2021, 14:54 89

В Раде хотят платить субсидии наперед

15 февраля 2021, 14:54 89
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Таким образом планируют урегулировать тарифный кризис
Таким образом планируют урегулировать тарифный кризис
Фото: Alexandr Senko / Facebook
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Глава Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент может рассмотреть механизмы выплаты субсидий наперед. Он подчеркнул, что общество не должно чувствовать шоковую терапию.

Об этом Дмитрий Разумков сказал в ходе заседания согласительного совета парламента, передаёт RegioNews.

Тарифный кризис. Мы сегодня из него еще не вышли... Рассмотреть механизмы выплаты субсидий, возможно наперед, если есть такая возможность рассмотреть такие механизмы, - отметил спикер ВР.

Он отметил, что общество не должно чувствовать "шоковую терапию", учитывая большое количество вызовов, с которыми пришлось столкнуться стране в течение последнего года.

По словам Разумкова, для урегулирования тарифного кризиса необходима совместная плановая работа исполнительной и законодательной ветвей власти.

Давайте сделаем так, чтобы все понимали план и систему, по которой мы будем двигаться дальше, как мы будем работать, что нужно от парламента... Нужно, чтобы это была общая взвешенная и долгосрочная техническая работа, а не тушение пожаров. Это точно не нужно ни нам, ни обществу, - отметил глава Рады.

Как сообщалось сегодня, в Минсоцполитики рассказали, кто в Украине не платит за коммуналку. Льготами на услуги ЖКХ пользуются 1,8 млн человек.

Ранее получателям субсидии упростили процедуру смены поставщика газа. Клиентам не нужно лично посещать или сообщать управления социальной защиты населения о смене поставщика и ежемесячной цене на газ.

Напомним, в конце января парламент сменил бюджет-2021 для обеспечения субсидий украинцам. Рада внесла изменения в приложение № 3 к закону о госбюджете-2021.

субсидия коммунальные услуги тарифы Дмитрий Разумков Верховная Рада

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