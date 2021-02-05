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05 лютого 2021, 18:20 428

Одержувачам субсидії спростили процедуру зміни постачальника газу

05 лютого 2021, 18:20 428
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Клієнтам не потрібно особисто відвідувати або повідомляти управління соціального захисту населення про зміну постачальника та щомісячну ціну газу
Клієнтам не потрібно особисто відвідувати або повідомляти управління соціального захисту населення про зміну постачальника та щомісячну ціну газу
Рixabay
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Міністерство соціальної політики України за сприяння Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" спростило процедуру інформування про зміну постачальника газу для вразливих категорій населення — побутових клієнтів, які отримують субсидії або пільги.

Як пише RegioNews, про це йдеться в повідомленні держкомпанії.

Зазначається, що клієнтам не потрібно особисто відвідувати або повідомляти управління соціального захисту населення (УСЗН) про зміну постачальника та щомісячну ціну газу, адже тепер між постачальниками та органами соцзахисту налагоджений обмін даними в електронному форматі.

Згідно з повідомленням, дане нововведення спрощує процедуру обміну інформацією для всіх постачальників на ринку і органів соціального захисту населення: проводити обмін даними вони можуть в електронному форматі, а газопостачальні компанії не зобов'язані надавати додаткові відомості, не передбачені Положенням про порядок призначення житлових субсидій і Порядком надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу в грошовій формі.

Нагадаємо, 30 січня НКРЕКП знизила тарифи на розподіл газу для 13 облгазів.

газ Україна українці населення субсидія

 
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