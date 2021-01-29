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29 січня 2021, 12:48 169

Парламент змінив бюджет-2021 для забезпечення субсидій українцям

29 січня 2021, 12:48 169
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Рада внесла зміни до додатка № 3 до закону про держбюджет-2021
Рада внесла зміни до додатка № 3 до закону про держбюджет-2021
Фото з відкритих джерел
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Верховна рада внесла зміни до державного бюджету на цей рік для забезпечення громадян субсидіями. Народні депутати схвалили відповідний законопроект №4672.

"За" проголосували 310 нардепів, пише RegioNews.

З 1 січня 2021 було встановлено єдиний тариф на електроенергію й скасовано пільгові тарифи, що діяли для окремих категорій споживачів.

Таким чином для споживачів, які використовують електроенергію для опалення, а також дитячих будинків сімейного типу, багатодітних та прийомних сімей значно зростуть платежі за електроенергію.

Для врегулювання питання Рада внесла зміни до додатка № 3 до закону про держбюджет-2021.

Передбачається нова бюджетна програма для надання компенсації у зв’язку з підвищенням тарифів на електроенергію. Субсидії зможе отримати:

  • населення, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних в установленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості),
  • населення, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі у сільській місцевості),
  • багатодітні, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу.

Нагадаємо, 27 січня уряд ввів компенсації деяким споживачам електроенергії.

Україна
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