Парламент змінив бюджет-2021 для забезпечення субсидій українцям
Верховна рада внесла зміни до державного бюджету на цей рік для забезпечення громадян субсидіями. Народні депутати схвалили відповідний законопроект №4672.
"За" проголосували 310 нардепів, пише RegioNews.
З 1 січня 2021 було встановлено єдиний тариф на електроенергію й скасовано пільгові тарифи, що діяли для окремих категорій споживачів.
Таким чином для споживачів, які використовують електроенергію для опалення, а також дитячих будинків сімейного типу, багатодітних та прийомних сімей значно зростуть платежі за електроенергію.
Для врегулювання питання Рада внесла зміни до додатка № 3 до закону про держбюджет-2021.
Передбачається нова бюджетна програма для надання компенсації у зв’язку з підвищенням тарифів на електроенергію. Субсидії зможе отримати:
- населення, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних в установленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості),
- населення, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі у сільській місцевості),
- багатодітні, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу.
Нагадаємо, 27 січня уряд ввів компенсації деяким споживачам електроенергії.