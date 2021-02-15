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15 лютого 2021, 13:59 37

Більшість постачальників газу встановили ціну 6,99 грн уже за січень, - Офіс президента

15 лютого 2021, 13:59 37
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Рixabay
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Відсьогодні, з 15 лютого, населення України почне отримувати платіжки за газ за ціною 6,99 грн за 1 куб. м, оскільки більшість постачальників газу пішли назустріч споживачам і встановили саме таку ціну реалізації палива уже в січні.

Про це заявила заступник керівника Офісу президента України Юлія Свириденко під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Платіжка", передає RegioNews з посиланням на пресслужбу ОПУ.

"Було прийнято рішення встановити прайс-кеп постановою Кабінету міністрів, яка дасть змогу з 1 лютого постачати газ для роздрібних споживачів на рівні 6,99 гривні за кубічний метр. Починаючи з сьогоднішнього дня, 15 лютого, ми з вами будемо отримувати платіжки за газ за січень", – сказала вона.

Свириденко додала, що більшість учасників ринку пішли назустріч споживачам і, "розуміючи важку ситуацію, яка є в країні у зв’язку з ковідом та зниженням ділової активності, пішли на те, щоб теж встановити ціну реалізації газу 6,99 гривні в січні, лютому та березні".

Нагадаємо, 12 лютого в Україні вперше позбавили ліцензії постачальника газу.

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