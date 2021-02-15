У Мінсоцполітики розповіли, хто в Україні не платить за комуналку

Пільгами на послуги ЖКГ користуються 1,8 млн осіб

Пільгами на послуги ЖКГ користуються 1,8 млн осіб

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Частина громадян України має право не платити за житлово-комунальні послуги. Розмір пільги для учасників бойових дій досягає 100%.

Про це сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна в ході форуму "Україна 30", пише RegioNews.

Як зазначила міністр, пільгами на послуги ЖКГ користуються 1,8 млн осіб. Їх розмір становить від 25% до 100% вартості.

"Найбільше, 100%, компенсуємо вам, учасникам бойових дій, учасникам війни", сказала Лазебна, зазначивши, що середній розмір пільги у січні 2021 року становить 1,1 тис. грн.

Друга програма компенсацій - для людей, які не в змозі оплачувати повну вартість комуналки.

"Середній розмір субсидії у січні склав 2,2 тис. грн", - сказала Лазебна і додала, що якщо пільги і субсидії отримує кожна третя сім'я - 5 млн з 15 млн в Україні.

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