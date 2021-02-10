"Нафтогаз" збільшив тарифи на газ для виробників тепла: скільки платитимуть
Збільшення ціни було на 20%
Збільшення ціни було на 20%
НАК "Нафтогаз України" оприлюднила оптову ціну на природний газ для виробників теплової енергії, яким державна компанія поставляє газ в рамках спеціальних зобов'язань (ПСО).
Про це повідомляється на сайті НАК, пише RegioNews.
Наголошується, що з 1 січня 2021 ціна газу складе 7 331,45 грн за 1 тисячу кубометрів (без урахування ПДВ і транспортування), що на 20,1% вище, ніж у грудні 2020 року (6 103,10 грн).
Як зазначили в пресслужбі "Нафтогазу", рішення ухвалено з додержанням норм постанови Кабміну № 867 від 18 жовтня 2018 року про ПСО, яким встановлено формулу визначення максимально допустимого рівня цін на газ для виробників тепла.
Нагадаємо, наприкінці січня "Нафтогаз" встановив ціну на газ: вона на 13 копійок нижча, ніж рекомендована урядом.
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