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10 лютого 2021, 14:02 3

"Нафтогаз" збільшив тарифи на газ для виробників тепла: скільки платитимуть

10 лютого 2021, 14:02 3
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Збільшення ціни було на 20%
Збільшення ціни було на 20%
Рixabay
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НАК "Нафтогаз України" оприлюднила оптову ціну на природний газ для виробників теплової енергії, яким державна компанія поставляє газ в рамках спеціальних зобов'язань (ПСО).

Про це повідомляється на сайті НАК, пише RegioNews.

Наголошується, що з 1 січня 2021 ціна газу складе 7 331,45 грн за 1 тисячу кубометрів (без урахування ПДВ і транспортування), що на 20,1% вище, ніж у грудні 2020 року (6 103,10 грн).

Як зазначили в пресслужбі "Нафтогазу", рішення ухвалено з додержанням норм постанови Кабміну № 867 від 18 жовтня 2018 року про ПСО, яким встановлено формулу визначення максимально допустимого рівня цін на газ для виробників тепла.

Нагадаємо, наприкінці січня "Нафтогаз" встановив ціну на газ: вона на 13 копійок нижча, ніж рекомендована урядом.

газ Нафтогаз Україна тарифи ціна

 
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