У Мін'юсті заявили, що не можуть виконати рішення ОАСК щодо звільнення Ситника

ОАСК дав вказівку Мін’юсту внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб на підставі рішення КСУ про звільнення Ситника

ОАСК дав вказівку Мін’юсту внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб на підставі рішення КСУ про звільнення Ситника

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Міністерство юстиції не може внести зміни до Єдиного держреєстру відомості про Артема Ситника як про директора Національного антикорупційного бюро. Мін'юст заявив про відсутність повноважень та правових підстав для цих змін.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр юстиції Денис Малюська, інформує Regionews.

Він написав, що відомство не може вносити зміни до реєстру, щоб виконати будь-яке рішення Конституційного суду України або ж окремої ухвали.

"Зміни до інформації, що містяться у реєстрах вносяться державними реєстраторами, а Мін’юст лише розглядає скарги на дії реєстраторів та вносить дані у ЄДР виключно за результатами розгляду таких скарг", - йдеться в повідомленні.

За словами міністра, питання чи є НАБУ органом виконавчої влади, чи ні, однозначно та до кінця не вирішене.

"КСУ у своєму рішенні вказав, що у НАБУ є ознаки центрального органу виконавчої влади, однак чіткої тези про те, що це таки орган виконавчої влади - немає", - додав Малюська.

Нагадаємо, напередодні ОАСК дав вказівку Мін’юсту внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб на підставі рішення КСУ про звільнення Ситника.

8 жовтня суд зобов’язав ДБР відкрити справу проти Ситника за захоплення державної влади.