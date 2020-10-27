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27 жовтня 2020, 13:49 5

В НАБУ заявили, що рішення ОАСК про звільнення Ситника "абсурдне”

27 жовтня 2020, 13:49 5
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В антикорупційному бюро планують оскаржувати його в суді
Фото: із відкритих джерел
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Національне антикорупційне бюро України відреагувало на рішення Окружного адміністративного суду Києва про звільнення директора НАБУ Артема Ситника.

Про це йдеться в заяві пресслужби НАБУ, передає RegioNews.

Національне бюро розцінює рішення ОАСК від 26 жовтня як втручання у свою роботу і, безумовно, оскаржить його. Фактично, йдеться про спробу у будь-який спосіб усунути з посади Директора НАБУ як гаранта інституційної незалежності та спроможності організації розслідувати факти вчинення корупційних дій посадовцями топрівня та перетворити сам орган у керовану "кишенькову” структуру”, - йдеться в повідомленні.

Також у відомстві заявили, ОАСК хоче заблокувати роботу інституції, "яка викрила суддів ОАСК на масштабних зловживаннях та спробі захоплення влади”.

В НАБУ додали, що звільнення Директора НАБУ з посади може відбуватися виключно на підставах, передбачених Законом "Про Національне антикорупційне бюро України”, і що наразі таких підстав не існує.

Тож Артем Ситник продовжує виконувати свої повноваження, НАБУ працює в штатному режимі. Будь-які спроби ОАСК знайти обхідні шляхи для реалізації суддями, підозрюваними у захопленні влади, своїх амбіцій є такими, що нищать довіру до судової влади та справедливого судочинства”, - заявили в пресслужбі НАБУ.

Нагадаємо, ОАСК дав вказівку Мін’юсту внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб на підставі рішення КСУ про звільнення Ситника.

8 жовтня суд зобов’язав ДБР відкрити справу проти Ситника за захоплення державної влади.

Також у Мін'юсті заявили, що не можуть виконати рішення ОАСК щодо звільнення Ситника.

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