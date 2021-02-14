Фигурант убийства Окуевой вышел из-под стражи по решению суда

Он будет находиться под домашним арестом

Он будет находиться под домашним арестом

Фото: Facebook

Апелляционный суд рассмотрел ходатайство об изменении меры пресечения для Игоря Редькина, которого подозревают в убийстве волонтера и добровольца Амины Окуевой.

Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на прокуратуру Киевской области, передает RegioNews.

В ходе заседания суд изменил меру пресечения для Редькина с содержания под стражей на домашний арест.

Ранее из-под стражи были освобождены другие члены "группы Редькина", которые фигурируют в ряде заказных убийств. Самому Игорю Редькину в январе этого года продолжили срок пребывания под стражей на 60 суток.

Напомним, ране СМИ сообщали, что суд отпустил из-под стражи фигурантов дела убийства Амины Окуевой.

30 октября 2017 года неизвестные обстреляли автомобиль волонтера и добровольца Амины Окуевои и ее мужа Адама Осмаева на железнодорожном переезде в Киевской области. От ранений Окуева погибла на месте, Осмаев были ранен. Окуева участвовала в революции Достоинства и в боях на востоке Украины в составе батальона имени Джохара Дудаева.