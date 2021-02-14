10:32  14 февраля
Коронавирус в Украине: более 3 тысяч новых случаев, умерли 45 человек
11:32  14 февраля
В Киеве затопило улицы из-за аварии на трубопроводе
13:22  14 февраля
На Донбассе погибли трое военных: подорвались на неизвестном устройстве
UA | RU
UA | RU
14 февраля 2021, 17:21 337

Фигурант убийства Окуевой вышел из-под стражи по решению суда

14 февраля 2021, 17:21 337
Читайте також українською мовою
Он будет находиться под домашним арестом
Он будет находиться под домашним арестом
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Апелляционный суд рассмотрел ходатайство об изменении меры пресечения для Игоря Редькина, которого подозревают в убийстве волонтера и добровольца Амины Окуевой.

Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на прокуратуру Киевской области, передает RegioNews.

В ходе заседания суд изменил меру пресечения для Редькина с содержания под стражей на домашний арест.

Ранее из-под стражи были освобождены другие члены "группы Редькина", которые фигурируют в ряде заказных убийств. Самому Игорю Редькину в январе этого года продолжили срок пребывания под стражей на 60 суток.

Напомним, ране СМИ сообщали, что суд отпустил из-под стражи фигурантов дела убийства Амины Окуевой.

30 октября 2017 года неизвестные обстреляли автомобиль волонтера и добровольца Амины Окуевои и ее мужа Адама Осмаева на железнодорожном переезде в Киевской области. От ранений Окуева погибла на месте, Осмаев были ранен. Окуева участвовала в революции Достоинства и в боях на востоке Украины в составе батальона имени Джохара Дудаева.

суд СИЗО убийство уголовное дело Амина Окуева домашний арест

Зеленский хочет ограничить полномочия ОАСК: что известно
13 февраля 2021, 16:25
Верховный Суд восстановил в должности экс-главу полиции Винницкой области, которого подозревали в госизмене
13 февраля 2021, 11:47
Офис генпрокурора вызывает руководство НАБУ и Сытника на допрос, чтобы забрать дело Татарова, - Бутусов
13 февраля 2021, 11:13
Все новости »
 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Как в Краматорске поделили власть: тень Ефимова, скандальные замы Гончаренко и "королевская" ОПЗЖ
С Вирастюком, наполовину без Дубинского, но пока что с Разумковым. Что ждет в новом сезоне "Слуги народа"
Все публикации »
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Вадим Денисенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram