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Верховний Суд поновив на посаді ексглаву поліції Bінничини, якого підозрювали у держзраді
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13 лютого 2021, 11:47 149

Верховний Суд поновив на посаді ексглаву поліції Bінничини, якого підозрювали у держзраді

13 лютого 2021, 11:47 149
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Також Шевцов просив виплатити йому 61 923,80 гривні за час вимушеного прогулу
Також Шевцов просив виплатити йому 61 923,80 гривні за час вимушеного прогулу
Фото з відкритих джерел
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Верховний Суд відновив на посаді скандального колишнього главу поліції Вінницької області Антона Шевцова

Про це свідчить судова постанова, передає RegioNews.

Колегія суддів у складі Надії Данилевич, Вікторії Мацедонської та Наталії Шевцової визнала протиправним наказ НПУ від 14 березня 2016 року про звільнення з посади начальника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Антона Шевцова. Суд поновив колишнього керівника на посаді з 29 березня 2016 року.

Також Шевцов просив виплатити йому 61 923,80 гривень за час вимушеного прогулу, але цю частину позову відправлено на новий розгляд в Окружний адміністративний суд Києва.

Колегія суддів зазначила, що поліцейські, які захотіли звільнитися зі служби за особистим проханням, попереджають прямого начальника органу внутрішніх справ про ухвалене ними рішення не пізніше, як за три місяці до дня звільнення, про що подають рапорт. У рапорті має бути зазначена причина звільнення та дата бажаного звільнення.

Коли Шевцов подавав рапорт, то він у ньому не вказав про наявність поважних причин, які перешкоджають проходженню публічної служби, про бажану дату звільнення в рапорті не зазначив. Ці обставини відповідачами жодним чином не заперечувались.

Через це Верховний Суд вважає, що Шевцова не могли звільнити з поліції до того, як сплине тримісячний строк. Звідси і скасування наказу. Постанова суду про поновлення Антона Шевцова на посаді вже набрала законної сили.

Зазначається, що Шевцов звернувся до Окружного адміністративного суду Києва у липні 2016. У позові про поновлення на посаді відповідачами зазначив Національну поліцію України та ГУНП у Вінницькій області.

Він просив суд визнати протиправним та скасувати наказ, яким його було звільнено; поновити його на посаді начальника поліції області, стягнути з НПУ майже 62 тисячі гривень за час вимушеного прогулу.

Журналісти нагадують, що ОАСК відмовив Шевцову своїм рішенням від 10 жовтня 2018 року, Шостий апеляційний адміністративний суд підтвердив законність рішення першої інстанції. Однак Верховний Суд скасував попередні судові рішення 9 лютого 2021 року.

Нагадаємо, раніше Верховний Суд відмовився відкривати справу щодо усунення Тупицького.

суд Україна Вінниця Нацполіція оаск

 
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