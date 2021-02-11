Заступник голови Львівської ОДА написав заяву про відставку

Він працював на посаді заступника голови ОДА майже півтора роки

Він працював на посаді заступника голови ОДА майже півтора роки

Фото: із відкритих джерел

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Причину звільнення чиновник не називає, однак він заявив, що це пов’язано із його переходом на інше місце праці.

Ще сьогодні-завтра працюю. Є певні процедурні питання. Звільнення пов'язане із переходом на іншу посаду", — розповів він.

За інформацією видання Zaxid.net, 18 січня цього року Грень подав декларацію про доходи, у якій вказав, що претендує на посаду керівника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Львові.

Довідка: Тарас Грень був призначений на посаду заступника голови Львівської ОДА у вересня 2019 року. До цього він очолював Головне територіальне управління юстиції у Львівській області. Також чиновник працював керівником управління юстиції у Волинській та Чернівецькій областях, очолював Регіональне відділення Фонду державного майна в Івано-Франківській області.

Нагадаємо, раніше заступник голови Харківської ОДА Грицков написав заяву про звільнення.