Заступник голови Львівської ОДА написав заяву про відставку
Заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Тарас Грень написав заяву про звільнення за власним бажанням.
Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.
Причину звільнення чиновник не називає, однак він заявив, що це пов’язано із його переходом на інше місце праці.
Ще сьогодні-завтра працюю. Є певні процедурні питання. Звільнення пов'язане із переходом на іншу посаду", — розповів він.
За інформацією видання Zaxid.net, 18 січня цього року Грень подав декларацію про доходи, у якій вказав, що претендує на посаду керівника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Львові.
Довідка: Тарас Грень був призначений на посаду заступника голови Львівської ОДА у вересня 2019 року. До цього він очолював Головне територіальне управління юстиції у Львівській області. Також чиновник працював керівником управління юстиції у Волинській та Чернівецькій областях, очолював Регіональне відділення Фонду державного майна в Івано-Франківській області.
Нагадаємо, раніше заступник голови Харківської ОДА Грицков написав заяву про звільнення.