Заступник голови Харківської ОДА Грицков написав заяву про звільнення

На посаду заступника голови ХОДА Грицков був призначений минулим главою регіону Олексієм Кучером 31 січня минулого року

На посаду заступника голови ХОДА Грицков був призначений минулим главою регіону Олексієм Кучером 31 січня минулого року

Фото з відкритих джерел

Як пише RegioNews, цю інформацію Newsroom підтвердили в прес-службі ХОДА.

На посаду заступника голови ХОДА Грицков був призначений минулим главою регіону Олексієм Кучером 31 січня минулого року. Екс-проректор Харківського національного університету міського господарства одразу потрапив в кілька скандалів.

Спочатку в мережі з'явилися фото, на яких педагог в Берліні позує поруч з Михайлом Добкіним і червоним прапором. Потім чиновника призначили керівником обласної ради з національно-патріотичного виховання, але після протестів з боку патріотичних організацій - зняли з посади.

Наразі на сайті обласної державної адміністрації вказані троє заступників голови області: Тетяна Єгорова-Луценко, Руслан Тихонченко і Олександр Скакун. Всі вони дісталися новій очільниці ОДА Айні Тимчук "у спадок" від Кучера.

Нагадаємо, у Харківській ОДА значно скоротили кількість чиновників в райадміністраціях.