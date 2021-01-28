Заступник голови Харківської ОДА Грицков написав заяву про звільнення
Заступник голови Харківської обласної державної адміністрації Євген Грицков написав заяву за власним бажанням.
Як пише RegioNews, цю інформацію Newsroom підтвердили в прес-службі ХОДА.
На посаду заступника голови ХОДА Грицков був призначений минулим главою регіону Олексієм Кучером 31 січня минулого року. Екс-проректор Харківського національного університету міського господарства одразу потрапив в кілька скандалів.
Спочатку в мережі з'явилися фото, на яких педагог в Берліні позує поруч з Михайлом Добкіним і червоним прапором. Потім чиновника призначили керівником обласної ради з національно-патріотичного виховання, але після протестів з боку патріотичних організацій - зняли з посади.
Наразі на сайті обласної державної адміністрації вказані троє заступників голови області: Тетяна Єгорова-Луценко, Руслан Тихонченко і Олександр Скакун. Всі вони дісталися новій очільниці ОДА Айні Тимчук "у спадок" від Кучера.
Нагадаємо, у Харківській ОДА значно скоротили кількість чиновників в райадміністраціях.